Afganistan 9,1 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasına yönelik kampanya başlattı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

Afganistan'daki geçici hükümet tarafından yapılan açıklamayla Halk Sağlığı Bakanlığı'nın pazartesi günü tüm ülkede çocuk felci aşı kampanyası başlattığı duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bu, 2022 yılında beş yaş altı 9,1 milyon çocuğun aşılanması hedefiyle başlatılan ikinci genel çocuk felci aşısı kampanyası" ifadeleri kullanıldı.

Hükümet, soğuk hava nedeniyle Bamyan, Daykundi ve Gur vilayetleriyle Gazne ve Bedahşan vilayetlerinin bazı bölgelerinin devam eden kampanyaya dahil edilmediğini bildirdi.

Açıklamada üç gün sürecek kampanyanın Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği yapılarak başlatıldığı dile getirildi.

Açıklamaya göre, 2022 yılında şu ana kadar Asya'da yer alan bu ülkede sadece bir pozitif çocuk felci vakası bildirildi.

Afganistan ve komşusu Pakistan, dünyada her yıl çocuk felci vakalarının bildirildiği iki ülke konumunda bulunuyor.