Afganistan’da kıyafet kuralı protestosuna sert müdahale

Afganistan’ın Herat kentinde, kıyafet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle çok sayıda kadının gözaltına alınmasını protesto eden kalabalığa güvenlik güçleri müdahale etti.

Görgü tanıkları, polislerin protesto sırasında ateş açtığını ve en az 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Herat’ta cuma gününden bu yana en az 16 kadının kıyafet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında hamile bir kadının da bulunduğu iddia edildi. Bu gelişmenin ardından 100’den fazla kişi, kadınların gözaltına alınmasını protesto etmek için kentte toplandı.

Görgü tanıkları, polis araçlarının protesto alanına gelmesinin ardından havaya ateş açıldığını söyledi.

Associated Press'in haberine göre Kakar adlı bir tanık, polislerin göstericilerle karşı karşıya geldiğini ve daha sonra yeniden ateş açıldığını belirterek, “Yolda kan gördüm” dedi. Bir başka görgü tanığı ise olaylarda 3 kişinin yaralandığını söyledi.

BM'DEN TEPKİ GELDİ

Birleşmiş Milletler’in Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, Herat’taki müdahaleden endişe duyduğunu açıkladı.

Bennett, “barışçıl görünen protestoculara karşı aşırı güç kullanımı” nedeniyle kaygılı olduğunu belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Taliban yönetimine bağlı “İyiliği Emretme ve Kötülüğü Önleme Bakanlığı” ise kadınların gözaltına alındığı yönündeki haberleri reddetti. Bakanlık açıklamasında, “Herat’ta kadınların gözaltına alındığına ilişkin yayılanlar söylentiden ibarettir” denildi.

Açıklamada ayrıca, hicap takmanın “ilahi bir emir” olduğu ve uygulanması gereken bir yasa niteliği taşıdığı savunuldu.

KADINLARA YÖNELİK KISITLAMALAR ARTIYOR

Taliban’ın 2021’de yeniden iktidara gelmesinden bu yana Afganistan’da kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ağır kısıtlamalar uygulanıyor.

Kadınların ilkokul sonrası eğitim alması yasaklanırken, kamusal alanda yüzü yalnızca gözleri açıkta bırakacak şekilde örtme zorunluluğu getirildi.

Protestoların yasak olduğu ülkede muhalif seslere yönelik baskıların da devam ettiği belirtiliyor.