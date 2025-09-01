Afganistan’da şiddetli deprem: 250’den fazla ölü

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirten yetkili, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Afganistan devlet televizyonu Radio Television Afghanistan (RTA), depremde en az 500 kişinin öldüğünü ve bin kişinin yaralandığını bildirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin olduğunu doğruladı.

Mücahid, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır" ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır" ifadesine yer verdi.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.