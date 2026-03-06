Afganistan-Pakistan savaşı... BM: 120 bine yakın insan yerinden edildi

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın gölgesinde kalan Pakistan ve Afganistan savaşı sürüyor. Can kaybının artığı savaşta Birleşmiş Milletler’e göre, savaşın yeniden başladığı son bir haftada 120 bine yakın insan yerinden edildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban güçlerinin 2 bin 600 kilometrelik sınır boyunca iki düzineden fazla noktada Pakistan askeri tesislerine saldırdığını, 14 karakolu imha ettiğini ve bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada, gece boyunca süren çatışmalarda 7 Afgan sivil ve 3 Taliban militanının öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan kaynakları ise, Taliban’ın kalbi ve çekirdek liderliğinin bulunduğu Kandahar da dahil olmak üzere askeri hedeflere karşı kara ve hava operasyonları düzenlediklerini ve Afganistan sınırındaki birkaç karakolu imha ettiklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı, “Afganistan ve Pakistan’daki durum, sınır boyunca devam eden aktif çatışmalar nedeniyle gerginliğini koruyor” açıklaması yaptı ve Afganistan’da yaklaşık 115 bin, Pakistan’da ise 3 bin evlerini terk ettiğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Bu arada birçok ülke ateşkes görüşmelerine talip oldu, en son Türkiye arabuluculuk teklifinde bulundu. Daha önce de Katar ve Suudi Arabistan arabuluculuk teklifinde bulunmuştu, ancak ABD-İsrail ve İran savaşıyla birlikte İran’ın saldırılarına maruz kalan Katar ve Suudi Arabistan açısından durum değişti.

Pakistan hükümeti sözcüsü Mosharraf Zaidi, çatışmayı sona erdirmek için herhangi bir müzakere yapılmadığını söyledi. Devlet televizyonu Pakistan TV’ye verdiği demeçte Zaidi, “Konuşacak bir şey yok. Diyalog da olmayacak, müzakere de olmayacak. Afganistan’dan kaynaklanan terörizmin sona ermesi gerekiyor – bu Afganistan’ın sorunu. Pakistan’ın sorumluluğu ise vatandaşlarını korumaktır” dedi.

Geçen hafta Pakistan’ın Afganistan içindeki hava saldırılarıyla başlayan çatışmada İslamabad, saldırıların militanların kalelerini hedef aldığını söyledi. Afganistan ise saldırıları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek misilleme operasyonları başlatacağını duyurdu.

Öte yandan Afganistan’daki BM misyonu, çatışmaların başlamasından bu yana ülkede 56 sivilin öldüğünü ve 128 sivilin yaralandığını açıkladı. Taliban hükümeti ise 110 sivilin öldüğünü belirtti. Pakistan ise, her iki kanattan gelen rakamları reddetti ve saldırılarda yalnızca militanların hedef alındığını ileri sürdü.