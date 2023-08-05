Afganistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 20.31'de meydana gelen depremin merkez üssünü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi, büyüklüğünü de 5.8 olarak açıkladı.
Komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedilen depremin, yerin 207 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.
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