Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.
Herat Hastanesinden yapılan açıklamada, Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Saldırıda 25 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 10 kişinin öldüğünü öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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