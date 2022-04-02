Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.

AA
02 Nisan 2022 Cumartesi, 10:19
Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi
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Herat Hastanesinden yapılan açıklamada, Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırıda 25 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 10 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.




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