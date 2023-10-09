Afganistan’da can kaybı 2 bin 400’e yükseldi

Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400’e yükseldiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:59
Afganistan’da can kaybı 2 bin 400’e yükseldi
Abone Ol google-news

Afganistan'ın Herat eyaletinde dün meydana gelen depremde can kaybı artıyor.

Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Janan Saiq yaptığı açıklamada, deprem felaketinden hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400’e yükseldiği duyurdu. Saiq ayrıca, daha önce 9 bin 240 kişi olarak açıklanan yaralı sayısını revize ederek, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Depremin vurduğu köylerde arama-kurtarma operasyonları devam ederken, yaklaşık bin 200 kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Afganistan’ın Zindajan bölgesinde dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem 13 köyde büyük yıkımlara yol açmış, bin 320 ev tamamen yıkılmıştı.


afganistan depre ölü sayısı

İlgili Haberler

Afganistan depreminde can kaybı açıklandı: '200 aile hala enkaz altında...'

Afganistan depreminde can kaybı açıklandı: '200 aile hala enkaz altında...'
Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem... 215 ölü, 1000'den fazla yaralı!

Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem... 215 ölü, 1000'den fazla yaralı!

En Çok Okunan Haberler