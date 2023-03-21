Afganistan'da deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?
Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde deprem meydana geldi. Peki, Afganistan'da deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?
Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde deprem meydana geldi. Depremin Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildi ifade edildi. Depremin büyüklüğü merak ediliyr. İşte ayrıntılar...
AFGANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde yer alan Jurm’un 40 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 188 kilometre derinlikte deprem gerçekleştiği bildirildi.
DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?
Depremin büyüklüğü 6,5 olarak belirlendi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.
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