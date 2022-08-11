Afganistan'da Hakkani grubuna bombalı saldırı: Şeyh Rahimullah öldürüldü
Taliban ve en etkili bileşeni Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani'nin bombalı saldırı sonucu öldürüldüğünü doğruladı.
Kerimi, Hakkani'nin öldürülmesi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını aktardı.
Kerimi, saldırıyla ilgili daha fazla detay vermedi.
Afgan medyası ise Hakkani'nin, başkent Kabil'de kendisinin de ders verdiği Hakkani grubuna bağlı bir medresedeyken düzenlenen intihar saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
HAKKANİ GRUBU
1970 yılında Celaleddin Hakkani tarafından kurulan Hakkani grubu, daha sonra Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği'ne karşı savaştı.
Hakkani grubu, ülkenin Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi mücahit gruplar içinde faaliyet göstermişti. Ancak grup daha sonra, Afganistan'a askeri müdahalede bulunan NATO ve ülkeyi yöneten Afganistan hükümetine karşı silahlı mücadelede bulundu. Grup, bu süreçte meydana gelen birçok bombalı saldırının planlayıcısı olarak biliniyor.
1996'da rakip mücahit grupları mağlup ederek başkent Kabil'i ele geçiren Taliban'a 1995'te katılan grup, halen Taliban'ın en önemli bileşeni olarak öne çıkıyor.
Celaleddin Hakkani'nin 2018'de yaşamını yitirmesiyle yerine halihazırda Taliban Geçici Hükümetinin İçişleri Bakanı olan oğlu Siraceddin Hakkani geçmişti.
Video Haberler
- Uçak biletlerine zam haberi geldi
- Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru viral oldu
- Saldırının ardından mesleği bırakıyor
- KGM duyurdu: Tek şeride düşürülecek
- Akşener mikrofonu uzattı: Esnaf iktidara sert çıktı
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- Gaziantep’te 8 aylık havalimanı su akıtıyor
- Yeni 'tosuncuk' vakası: 40 bin mağdur
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Kulisler bunları konuşuyor...