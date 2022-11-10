Afganistan'da kadınlara parklara ve lunaparklara giriş yasaklandı
Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınların parklara ve lunaparklara giriş yasakladı.
Afganistan'da kontrolü elinde tutan Taliban yönetimi, başkent Kabil'de Afgan kadınların halka açık parklara ve lunaparklara girmesini yasakladı.
Yasak kararı, erkek refakatçi olmadan seyahat etmeleri yasak olan ve ev dışında başörtüsü ya da burka giymeye zorunluluğu olan kadınalrın kamusal alanlarını daha da daralttı.
Genç kızlara yönelik okullar da ülkenin büyük bölümünde bir yılı aşkın süredir kapalı.
AFP'nin haberine göre, Ahlaksızlığı Önleme ve Erdemi Teşvik Bakanlığı sözcüsü Mohammad Akif Sadeq Mohajir, "Geçtiğimiz 15 ay boyunca bunu düzenlemek ve çözmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık ve hatta günleri bile belirledik. (Kadın ve erkeklerin) karışması söz konusuydu, başörtüsüne kuralına uyulmuyordu, bu yüzden şimdilik bu karar alındı" açıklamasında bulundu.
İsmi açıklanmaması için kendisine Wahida diyen bir Afgan anne, alınan karar için "Okul yok, iş yok... en azından eğlenebileceğimiz bir yerimiz olmalı. Bütün gün evde olmaktan sıkıldık ve bıktık, zihnimiz yoruldu" dedi.
20 yaşındaki genç erkek Mohammed Tamim ise kararın kötü bir haber olduğunu söyledi.
Afgan genç, "Her insan psikolojik olarak eğlenmeye ihtiyaç duyar. Müslümanların eğlenmeye ihtiyacı var. Özellikle de 20 yıllık savaştan sonra" ifadesinde bulundu.
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