Afganistan'da kızamık salgını: En az 74 çocuk öldü

07 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00

Eyalet Enformasyon ve Kültür Müdürlüğü Başkanı Maazudin Ahmadi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Kuf Ab, Darwaz, Kohistan ve eyalet başkenti Fayzabad ve kenar mahalleleri de dahil olmak üzere Bedahşan'ın pek çok bölgesinde son iki ay içinde çok sayıda kızamık vakası görüldü. Kuf Ab ve Kohistan bölgelerinde en az 74 çocuk, hastalığa yakalandıktan sonra öldü" dedi.

Salgında hayatlarını kaybeden çocukların çoğu, kamu sağlık çalışanları ve yerel mobil aşı görevlilerinin erişimi olmayan bölgelerde yaşıyordu.

Eyalet sağlık yetkilileri, halkı uyanık olmaya ve çocuklarda ateş, vücutta yaygın döküntü, göz nezlesi, öksürük ve soğuk algınlığı gibi semptomların ortaya çıkması durumunda en yakın sağlık merkezlerine başvurmaları yönünde sürekli olarak çağrı yapıyor.

Yerel yetkililere göre, başta dağlık kuzeydoğu bölgesi olmak üzere Asya ülkesinde kızamık vakalarında sürekli artış yaşanıyor.