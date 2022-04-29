Afganistan'da patlama.. 10 ölü 15 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Halife Sahib Camii’ne yapılan bombalı saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 17:10
Afganistan'da patlama.. 10 ölü 15 yaralı
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Afganistan İçişleri Bakanlığı, saat 14.00 sıralarında başkent Kabil'in batısındaki Halife Sahib Camii'nde şiddetli bir patlama gerçekleştiğini, patlamanın etkisiyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralı olduğunu bildirdi.


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