Afganistan'da patlama.. 10 ölü 15 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Halife Sahib Camii’ne yapılan bombalı saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, saat 14.00 sıralarında başkent Kabil'in batısındaki Halife Sahib Camii'nde şiddetli bir patlama gerçekleştiğini, patlamanın etkisiyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralı olduğunu bildirdi.
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