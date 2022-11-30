Afganistan'daki bir medresede patlama: 16 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Aybak kentinde bir medresede meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Aybak kentinde bir medresede patlama meydana geldi.
Patlamada en az 16 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Aybak'taki hastanede görevli bir doktor, isminin açıklanmaması koşuluyla AFP'ye verdiği demeçte, "Hepsi çocuk ve sıradan insanlar" dedi.
Afganistan'daki geçici Taliban hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Nafi Takor, patlama olayını doğruladı.
Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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