Afganistan'daki bir medresede patlama: 16 ölü

30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:34

Afganistan'ın kuzeyindeki Aybak kentinde bir medresede patlama meydana geldi.

Patlamada en az 16 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Aybak'taki hastanede görevli bir doktor, isminin açıklanmaması koşuluyla AFP'ye verdiği demeçte, "Hepsi çocuk ve sıradan insanlar" dedi.

Afganistan'daki geçici Taliban hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Nafi Takor, patlama olayını doğruladı.

Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.