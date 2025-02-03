Afganistan'daki BM misyonuna silahlı saldırı

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) yerleşkesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'daki BM misyonuna silahlı saldırı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:14

TOLO News'in haberine göre, başkent Kabil'de bulunan UNAMA yerleşkesine silahlı saldırı düzenlendi.

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu saldırı sonucu Afganistan geçici hükümetinden bir personelin hayatını kaybettiğini, bir BM çalışanın ise hafif yaralandığını söyledi.

Kani, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.


Etiketler: #afganistan #BM

İlgili Haberler

Afganistan ile ABD arasında mahkum takası

Afganistan ile ABD arasında mahkum takası
ABD basınından Afganistan iddiası: 'Komutanların yargılanması için çalışıyor'

ABD basınından Afganistan iddiası: 'Komutanların yargılanması için çalışıyor'
ABD'li asker hakkında karar verildi: Afganistan'da yetim kalan çocuğu evlat edinmişti

ABD'li asker hakkında karar verildi: Afganistan'da yetim kalan çocuğu evlat edinmişti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler