Afganistan'daki BM misyonuna silahlı saldırı
Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) yerleşkesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
TOLO News'in haberine göre, başkent Kabil'de bulunan UNAMA yerleşkesine silahlı saldırı düzenlendi.
Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu saldırı sonucu Afganistan geçici hükümetinden bir personelin hayatını kaybettiğini, bir BM çalışanın ise hafif yaralandığını söyledi.
Kani, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Etiketler: #afganistan #BM
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