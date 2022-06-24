Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi

Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi.

AA
24 Haziran 2022 Cuma, 13:26
Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi
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Afganistan Devlet Haber Ajansı, depremde ölü sayısının 1150’ye yükseldiğini, en az 1600 kişinin yaralandığını bildirdi.

Depremde 3 bine yakın evin yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü belirtildi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

Paktika Valiliği, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını duyurmuştu.

Depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine bugün ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştı.


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