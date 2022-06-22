Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

DHA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 14:42
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın doğusunda bugün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin özellikle Paktika vilayetinde çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya neden olduğu ve ciddi hasara yol açtığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Halihazırda Afganistan'da faaliyetlerini sürdüren Kızılay tarafından bölgedeki depremzedeler için insani yardım sevk edilmiştir. Türkiye her zaman olduğu gibi, depremden etkilenen kardeş Afgan halkına her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Afganistan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.  


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