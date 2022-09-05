Afganistan'daki Rus Büyükelçiliğine intihar bombalı saldırı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:27

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de yerel saatle 10.50'de Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında kimliği belirlenemeyen bir militanın bomba patlattığı bildirildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucunda diplomatik misyonun iki çalışanı hayatını kaybederken, Afgan vatandaşları arasında da zarar görenler var" ifadesi kullanıldı.

Afganistan yerel medyası ise, patlama sonucunda aralarında iki Rus diplomatın bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Rus Büyükelçiliğinin, soruşturma yürüten Afgan yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu aktarıldı.

"BU BİR TERÖR EYLEMİDİR, KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da patlamayla ilgili olarak "Tabii ki bu bir terör eylemidir, kesinlikle kabul edilemez. Genel olarak böyle bir terör eylemini şiddetle kınıyoruz" dedi.

SALDIRIYA İLİŞKİN GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan, Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Saldırganın elçilik önündeki kalabalığa ulaşmasının Taliban güçlerince engellendiğini ifade eden Zadran, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Zadran, saldırıyla ilgili bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yetkililer, daha önce olayın bombalı saldırı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıda yaralanan Rus vatandaşları olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.