Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: 21 kişi öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 21 kişi öldü.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam namazı sırasında bir camide patlama meydana geldi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, Hayırhane bölgesinin Sar-e Kotal mahallesinde bulunan Sadıkiye Camisi'nde dün akşam namazı sırasında gerçekleşen patlamadaki kayıplar hakkında bilgi verdi.
Zadran, olay neticesinde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayı kınarken faillerin en kısa süre içerisinde bulunacağını kaydetmişti.
Dışişleri Bakanlığı da söz konusu terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlamıştı.
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