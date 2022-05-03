Afganlar, Taliban hükümeti altında ilk Ramazan Bayramı'nı kutladı

03 Mayıs 2022 Salı, 16:34

Son yirmi yıldır ülkede devam eden güvenlik zaafiyetine rağmen, Afgan halkı Ramazan Bayramı'nı ılıman bir şekilde kutladı.

Afganistan'daki savaş, Taliban'ın iktidarı eline geçirmesiyle sona ermesine rağmen halk, ekonomik krizden ve Taliban hükümetinin baskılarından memnul değil.