Afganlar, Taliban hükümeti altında ilk Ramazan Bayramı'nı kutladı

Afganlar, iktidarı ele geçiren Taliban Hükümeti altında ilk bayramlarını kutladı. Bayram kutlamaları, son 20 yıldan farklı olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 16:34
Afganlar, Taliban hükümeti altında ilk Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Son yirmi yıldır ülkede devam eden güvenlik zaafiyetine rağmen, Afgan halkı Ramazan Bayramı'nı ılıman bir şekilde kutladı. 

Afganistan'daki savaş, Taliban'ın iktidarı eline geçirmesiyle sona ermesine rağmen halk, ekonomik krizden ve Taliban hükümetinin baskılarından memnul değil.


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