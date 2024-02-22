Afrika Birliği'nden yabancı ülkelere çağrı: İç işlerimize karışmayın

Yayınlanma: 22.02.2024 - 07:56

Güncelleme: 22.02.2024 - 07:56

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, KDC ve Ruanda liderlerinden Angola ve Kenya'da başlatılan süreç çerçevesinde diyaloğu sürdürmelerini istedi.

Bölgedeki tüm devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması, sivillerin can güvenliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Muhammed, Afrika'daki sorunların ve ihtilafların askeri bir çözümü olmadığını söyledi.

Tansiyondan derin endişe duyduğunu kaydeden Muhammed, tüm yabancı ülkelere Afrika'nın özellikle de Büyük Göller Bölgesi'ndeki ülkelerin iç işlerine karışmaktan tamamıyla sakınmaları çağrısı yaptı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bölgede Demokratik İttifak Güçleri (ADF) ve 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok isyancı örgüt faaliyet gösteriyor.

KDC’nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son bir ayda artan saldırılarında, birçok sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.

M23 isyancı grubuna destek verdiği ileri sürülen Ruanda ile KDC savaşın eşiğine geldi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söyledi.