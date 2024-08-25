Afrika ülkesi, Fransız televizyon kanalının yayınını yasakladı
Mali, Fransız televizyon kanalı LCI'yı “terörizmi meşrulaştırdığı” gerekçesiyle askıya aldı.
AES Info'nun ülkenin iletişim departmanına dayandırdığı haberine göre
Mali, Fransız televizyon kanalı LCI'yi “terörizmi meşrulaştırmak, Mali ordusunun itibarını zedelemek ve ülkede istikrarsızlığı körüklemekle” suçladı.
Mali'deki cunta yönetimi kanalın yayınlarını geçici olarak durdurdu.
Kanalın yayın yasağının iki ay süreceği kaydedildi.
Haziran 2023'te Burkina Faso da ülkedeki terör örgütü IŞİD ve destekçisi grupların faaliyetleri hakkında yanlış bilgi yaymakla suçladığı LCI TV kanalının yayınını durdurmuştu.
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