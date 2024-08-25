Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alındığı iddia edildi
Fransız medyasında yer alan habere göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Paris Le Bourget havaalanında gözaltına alındığı ifade edildi.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.
Durov'un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alındığı esnada Durov'un yanında kız arkadaşı ve koruması olduğu aktarıldı.
Fransız medyasına göre, Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov, Fransa'nın arananlar listesinde yer alıyordu ve polis müdürlüğü tarafından hakkında bir talepte bulunulmuştu.
Söz konusu bu talebin bir ön soruşturmaya dayanılarak yapıldığı ifade edilmişti.
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