Afrika ülkesinde 3 gün ulusal yas ilan edildi
Gine'de 18 kişinin yaşamını yitirdiği yakıt deposundaki patlama nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi.
Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, başkent Konakri'deki patlamada hayatını kaybeden 18 kişinin anısına perşembe gününden başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Konakri'de bir yakıt deposunda 18 Aralık'ta meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi yaralanmıştı.
Olaydan sonra başkentte eğitime birkaç gün ara verilmiş ve kamu ve özel sektör çalışanlarına evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.
Senegal ve Mali, yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere ülkeye ekip göndermişti.
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