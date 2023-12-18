Gine'nin tek petrol terminali patladı: En az 8 ölü

Gine'nin, tek petrol terminalinde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre en az sekiz kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı. Patlamanın ardından terminalde yangın çıktı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:51
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Batı Afrika ülkesi Gine'de, ülkenin tek petrol terminali patladı. Yaşanan patlamada en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği ve 84 kişinin yaralandığı açıklandı. 

Reuters'ta yer alan habere göre, petrol terminalinde yaşanan patlamanın ardından polis, ölü sayısının "geçici" olduğunu ve patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gine'nin başkenti Konakri'deki patlama sebebiyle, civarda bulunan pek çok evin camları patladı, bölgede yaşayan yüzlerce kişi bölgeden ayrılmak durumunda kaldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın ve petrol terminalinden yükselen siyah duman kilometrelerce öteden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Petrol terminalinde bulunan pek çok tanker de asker ve polis ekiplerinin eşliğinde terminalden uzaklaştırıldı.


Gine petrol terminal patlama

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