Afrika ülkesinde çete üyelerine idam cezası geldi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:39

Güncelleme: 05.12.2024 - 15:39

KDC Adalet Bakanı Constant Mutamba, yaptığı açıklamada, şehir merkezlerinde faaliyet gösteren çeteler ile mücadele etmek için yeni kararlar aldıklarını bildirdi.

Mutamba, çetelerle mücadele kapsamında "Kentsel Çetelerle Mücadele Komisyonu" kurulduğunu ve çete üyelerinin yoğun faaliyet gösterdiği mahallelerde operasyonlar düzenleneceğini vurguladı.

Çete üyelerinin "terör suçlusu" olarak yargılanacağını belirten Mutamba, çete üyelerine karşı sert önlemler aldıklarını aktardı.

Mutamba, "Şehir merkezlerinde faaliyet gösteren çete üyelerine karşı ölüm cezasını uygulayacağız" dedi.

Yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı başkent Kinşasa’da, "Kuluna" olarak bilinen çeteler, sokaklarda gasp, haraç yaralama ve öldürme gibi suçlar işliyor.

Özellikle genç işsizlerden oluşan çete üyelerinin başkentte hayatı yaşanmaz hale getirdiği ifade ediliyor.

KDC’de idam cezası yasal olup, mahkemelerce sıklıkla idama hükmedilmesine rağmen 2003’ten itibaren fiilen uygulanmıyor.