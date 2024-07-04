Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla savaşmayı reddeden askerlere idam cezası verildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılarla savaşmayı reddeden 25 askere idam cezası verildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:58
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla savaşmayı reddeden askerlere idam cezası verildi
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Yerel basındaki habere göre, KDC'de bir askeri mahkemede yapılan duruşmada, isyancılarla savaşmak istemeyen 25 askerle ilgili karar açıklandı. Karara göre, ülkenin doğusundaki isyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker idam cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Burundi'de geçen ay, komşu ülke KDC'de isyancılarla savaşmayı reddeden 270'ten fazla askere hapis cezası verilmişti.

Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerin sınırının bulunduğu KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin de çıkarıldığı bölge olarak dikkati çekiyor. Bölgede 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok silahlı örgüt faaliyet gösteriyor.


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