Afrika ülkesinde isyancılar öğrencileri kaçırdı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Haut-Mbomou bölgesinde, 8 öğrencinin isyancılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:14
Afrika ülkesinde isyancılar öğrencileri kaçırdı
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Haut-Mbomou bölgesine bağlı Zemio ilçesinde OAC Barış Birliği (UPC) adlı isyancı grup üyeleri 8 öğrenciyi kaçırdı.

UPC üyeleri, her bir öğrenci için ailelerinden 100 bin CFA frangı (yaklaşık 4 bin 500 TL) fidye talebinde bulundu.

Ordu, 20'den fazla silahlı grubun faaliyet gösterdiği OAC'de, bu gruplara karşı operasyonlar düzenliyor.

Ülkede isyancı grup üyeleri, sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.


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