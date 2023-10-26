Afrika ülkesinde isyancılar öğrencileri kaçırdı
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Haut-Mbomou bölgesinde, 8 öğrencinin isyancılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Haut-Mbomou bölgesine bağlı Zemio ilçesinde OAC Barış Birliği (UPC) adlı isyancı grup üyeleri 8 öğrenciyi kaçırdı.
UPC üyeleri, her bir öğrenci için ailelerinden 100 bin CFA frangı (yaklaşık 4 bin 500 TL) fidye talebinde bulundu.
Ordu, 20'den fazla silahlı grubun faaliyet gösterdiği OAC'de, bu gruplara karşı operasyonlar düzenliyor.
Ülkede isyancı grup üyeleri, sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Hedefte emeklilik yaşı var!