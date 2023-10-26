Afrika ülkesinde isyancılar öğrencileri kaçırdı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:14

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:14

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Haut-Mbomou bölgesine bağlı Zemio ilçesinde OAC Barış Birliği (UPC) adlı isyancı grup üyeleri 8 öğrenciyi kaçırdı.

UPC üyeleri, her bir öğrenci için ailelerinden 100 bin CFA frangı (yaklaşık 4 bin 500 TL) fidye talebinde bulundu.

Ordu, 20'den fazla silahlı grubun faaliyet gösterdiği OAC'de, bu gruplara karşı operasyonlar düzenliyor.

Ülkede isyancı grup üyeleri, sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.