Afrika ülkesinde protestocular bakanlık ofisini yaktı

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Johannesburg'un doğusundaki Germiston bölgesinde, kira ödemedikleri gerekçesiyle belediyeye ait konutlardan tahliye edilmek istenen sakinlerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Şehir merkezinde caddelere barikatlar kurarak durumu protesto eden kalabalık, polise taşlarla saldırdı.

Polisin plastik mermi kullanarak müdahalede bulunduğu protestocular belediyeye ait bir apartman bloğunu ve bitişiğindeki İçişleri Bakanlığı'nın iki katlı ofis binasını ateşe verdi.

Ekurhuleni Afet ve Acil Durum Yönetimi Sözcüsü William Ntladi, binanın ağır hasar aldığı yangında can kaybı yaşanmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Leon Schreiber, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kundakçılar hakkında cezai işlem başlatılacağını belirterek “Bu, sosyal altyapımıza yönelik bir saldırıdan başka bir şey değil ve buna sabredemeyiz” ifadesini kullandı.

Ekurhuleni Belediye Başkanı Nkosindiphile Xhakaza, belediyeye ait konutları "yasa dışı olarak işgal eden" kiracıların tahliye edilmesi konusunda geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Polis, olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.