AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika... Adana'da siren sesleri... İran'dan 3'üncü füze ateşlendi!
Son dakika haberi... Adana'da İncirlik Üssü'ne bu sabah yönelen üçüncü İran füzesi hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Füzenin Türk hava sahasına yönelmesiyle gece saatlerinde Adana'nın birçok noktasında siren sesleri duyuldu. Güvenlik kaynakları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ise imha anına değil, parçaların atmosfere girerken yanmasına ait olduğunu belirtti. Konuya ilişkin resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği aktarıldı.
13.03.2026 07:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Adana'da İncirlik Üssü'ne bu sabah yönelen üçüncü İran füzesi hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Füzenin Türk hava sahasına yönelmesiyle gece saatlerinde Adana'nın birçok noktasında siren sesleri duyuldu. Güvenlik kaynakları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ise imha anına değil, parçaların atmosfere girerken yanmasına ait olduğunu belirtti. Konuya ilişkin resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği aktarıldı.
İlgili Konular: #Adana #İran #füze #İncirlik Üssü