Liberya Cumhurbaşkanı'ndan Atsu'nun ailesine yardım!
Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah depremde vefat eden Hataysporlu Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardımda bulundu.
Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardım yaptı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Weah, Atsu'nun Gana'nın başkenti Akra'daki evinde devam eden yas törenine temsilcilerini göndererek, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
FIFA Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Weah, Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardımda bulundu.
Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti.
Atsu'nun cenazesi, 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı ile ülkesi Gana'ya getirilmişti.
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