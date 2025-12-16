Afrikalı milyarder çalışanlarına milyonlarca dolar dağıttı

Prim dağıtımı, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü Lagos’taki Victoria Adası’nda bulunan Eko Suites Oteli'nde düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Business Insider’ın aktardığına göre etkinlik, çalışanların şirketin günlük işleyişine sağladığı katkıları ön plana çıkarmayı amaçladı.

ÇALIŞANLARINA PARA DAĞITTI

Afrikalı milyarder Rabiu’nun onayladığı ödül programı, şirketin tüm kademelerini kapsadı.

Buna göre;

5 çalışan, kişi başı 691 bin dolar,

dolar, 5 çalışan, kişi başı 345 bin dolar,

dolar, onlarca çalışan ise 3 bin 450 ila 13 bin 810 dolar

arasında değişen tutarlarda ödül aldı.

Toplamda 1768 çalışan bu primlerden yararlanırken, BUA Group CEO’su Kabiru Rabiu’ya da açıklanmayan bir tutarda ek ödeme yapıldığı belirtildi.

SERVETİNİ KATLADI

Bu cömert adım, Rabiu’nun kişisel servetindeki hızlı artışın ardından geldi. 2025’in başında net serveti yaklaşık 5,1 milyar dolar olarak hesaplanan Rabiu, Afrika’nın en zengin altıncı ismi konumundaydı; bu yönüyle diğer Afrikalı milyarderler Mike Adenuga ve Naguib Sawiris’in gerisinde yer alıyordu.

Ancak Forbes’un 14 Aralık 2025 tarihli milyarder takip sistemine göre Rabiu’nun serveti 8,5 milyar dolara yükseldi. Böylece yalnızca bir yıl içinde 3,4 milyar dolarlık artış kaydeden Rabiu, Adenuga ve Sawiris’i geride bırakarak Afrika’da dördüncü, dünya genelinde ise 390’ıncı sıraya yükseldi.

Rabiu, yılın başlarında da çalışanlarına yönelik bir başka adımla gündeme gelmişti. Nijerya’da artan enflasyon ve ekonomik baskılar karşısında, grup genelinde tüm çalışanların maaşlarına yüzde 50 zam yapılmasını onaylamıştı. Bu artış, hem kadrolu hem de geçici çalışanları kapsadı.

KENDİSİNE DE 'JEST' YAPTI

Rabiu, çalışanlarını ödüllendirirken kendisini de unutmadı. Nijerya basınına yansıyan haberlere göre, yakın zamanda Bombardier Global 8000 model ultra uzun menzilli özel jet satın aldı. Yaklaşık 95 milyon dolar değerindeki, özel iç tasarıma sahip bu uçakla Rabiu, söz konusu modeli satın alan ilk Afrikalı oldu.

Öte yandan, Rabiu’nun çimento şirketi BUA Cement, yıllık 17 milyon ton üretim kapasitesine ulaştı. Şirket, 2025’in ilk dokuz ayında 5,9 milyar dolar gelir elde etti.

Aynı dönemde şeker rafinerisi, yağ ve un değirmenleri ile gıda paketleme tesislerini bünyesinde barındıran BUA Foods’un gelirleri ise 989 milyon doları aştı. Bu artışın, stratejik yatırımlar ve operasyonel verimlilik iyileştirmelerinden kaynaklandığı vurgulandı.