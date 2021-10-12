Afrin’de bombalı araçla saldırı düzenlendi

12 Ekim 2021 Salı, 04:00

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, aracın kent merkezinde “sivillerle dolu bir alanda” patlatıldığını aktardı. Yerel polis güçlerinin saldırıyla bağlantılı olduklarından şüphelenilen iki erkeği gözaltına aldığı duyuruldu. Hatay Valiliği ise terör örgütü YPG/PKK’ya işaretle saldırıda hayatını kaybeden sivil sayısının üç olduğunu, 10 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye ve ABD’ye Suriye’den asker çekme çağrısını yineledi. El Vatan gazetesine konuşan Mikdad’ın, “Türkiye’nin askerlerini çekmesinin ve işgalin son bulmasının ardından Suriye ile normal ilişkileri garanti eden bir çözümü desteklemesinin vaktinin geldiğini” söylediği aktarıldı. İran basını da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın önceki gün Şam’da görüştüğü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a, “Suriye topraklarındaki yasadışı yabancı güç varlığına son verme gerekliliğini” vurguladığını yazdı.

‘SÜNNİ İSLAMCILARA DESTEK’ ÇIKIŞI

Reuters’ın “Arap ülkelerinin Suriye’yle diplomatik ve ekonomik ilişkileri yeniden canlandırma adımlarına” yönelik analizinde ise “Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi Amerikan müttefiklerinin Beşşar Esad yönetimiyle ekonomik ve diplomatik ilişkilerini son dönemde canlandırdığı” belirtildi. “Türkiye ve onun bölgedeki Sünni İslamcılara desteğinin, özellikle İslamcı gruplara karşı Şam’la işbirliği yapabilecek olan Arap hükümdarlar için endişe yarattığı” yorumu yapıldı.