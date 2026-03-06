Suriye-Lübnan sınırında askeri yığınak: Askerler konuşlandırıldı, roketler yerleştirildi

Suriye’nin, Lübnan sınırındaki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığı bildirildi. Reuters’a konuşan Suriyeli ve Lübnanlı sekiz güvenlik ve askeri kaynak, Şam yönetiminin sınır hattına binlerce asker ve roket birlikleri gönderdiğini söyledi.

Kaynaklar arasında beş Suriyeli askeri yetkili, bir Suriyeli güvenlik görevlisi ve iki Lübnanlı güvenlik yetkilisi bulunuyor.

Suriyeli askeri yetkililer, sınır hattındaki askeri takviyelerin Şubat ayında başladığını ancak son günlerde hız kazandığını belirtti.

Suriye ve Lübnan orduları konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Suriyeli askeri kaynaklara göre, Suriye ordusuna bağlı çeşitli birlikler Humus’un batı kırsalı ile Tartus’un güneyindeki sınır hattında konuşlandırıldı.

Takviyeler kapsamında bölgeye:

piyade birlikleri

zırhlı araçlar

kısa menzilli Grad ve Katyuşa roket sistemleri

sevkiyatı yapıldığı belirtildi.

AMAÇ: KAÇAKÇILIK VE SIZMALARI ÖNLEMEK

Suriyeli askeri yetkililer, sınırdaki askeri hareketliliğin silah ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemek ve Hizbullah ya da diğer silahlı grupların Suriye’ye sızmasını önlemek amacı taşıdığını ifade etti.

Bir Suriyeli güvenlik yetkilisi ise Şam yönetiminin komşu ülkelere yönelik askeri bir operasyon planı bulunmadığını söyledi.

Yetkili, “Suriye herhangi bir ülkeye saldırı planlamıyor. Ancak kendisine veya ortaklarına yönelik güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklıdır” dedi.

Suriye’nin sınırdaki askeri hareketliliği, bazı Avrupa ve Lübnanlı yetkililer arasında olası bir sınır ötesi operasyon ihtimali konusunda endişe yarattı.

Ancak Suriyeli askeri yetkililer bu iddiaları reddederek Şam yönetiminin Lübnan ile dengeli ilişkiler kurmak istediğini savundu.

Baas rejimi dönemindeki Suriye ordusu, 1976 ile 2005 yılları arasında Lübnan’da askeri varlık bulundurmuş, bu süreçte Lübnan iç savaşı da dahil olmak üzere ülke siyasetinde önemli bir rol oynamıştı.

Üst düzey bir Lübnanlı güvenlik yetkilisi ise Suriyeli yetkililerin Beyrut’a yaptığı bilgilendirmede, Lübnan sınırındaki roket konuşlandırmasının Hizbullah’tan gelebilecek olası saldırılara karşı savunma amaçlı olduğunu aktardığını söyledi.