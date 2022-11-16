AİHM kilise haklı dedi Türkiye'ye para cezası verdi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunan kilisesinin haklarını ihlal ettiğine karar verdiği Türkiye'ye para cezası verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Rum Ortodoks Taksiarhis Kilisesi Vakfı'nın mülkünü tescil ettirmesine izin vermeyerek haklarını ihlal ettiğine hükmetti.
BalkanInsight'ın haberine göre, AİHM, Türkiye'nin Rum Ortodoks Kilisesi'nin mülkünü beyan etmesini reddetmesinin ayrımcılık teşkil ettiğini belirtti.
AİHM, 1899 yılında Arnavutköy'de inşa edilen kilise davasında Türkiye'ye "vakfa 5 bin Euro masraf ve gider ödeme" cezası verdi.
Taksiyarhis Rum Ortodoks Kilisesi, İstanbul Rum Ortodoks Cemaati'nin Türk hukukuna tabi vakıflarından biridir.
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