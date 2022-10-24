Japonya Ekonomi Bakanı kilise bağlantısı sebebiyle istifa etti
Japonya Ekonomi Bakanı Daishiro Yamagiwa, tarikata benzediği için eleştirilen Birleştirme Kilisesi'ne olan bağlantılarına dair yeterli açıklama sunamadığı için istifasını verdi.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın geçen yıl göreve gelmesinin ardından hükümetten istifa eden ilk yetkili olan Yamagiwa, Temmuz ayında öldürülen eski başbakan Shinzo Abe'nin ardından giderek büyüyen tarikat skandalında görevinden ayrılan en kıdemli kişi oldu.
Liberal Demokrat Parti (LDP) üyelerinin neredeyse yarısının Birleştirme Kilisesi ile bağları olduğunun ortaya çıkmasının ardından seçmenin Kişida ve hükümetine olan güveni azalmıştı.
Yamagiwa'nın istifasının, seçmenin başbakana olan güvenini yitirmesine yol açması beklenirken Yamagiwa yasadışı bir şey yapmadığı için milletvekilliğinden istifa etmeyeceğini söyledi.
1950'li yıllarda Güney Kore'de kurulan Birleştirme Kilisesi, 8 Haziran'da eski Başbakan Şinzo Abe'nin suikastinin ardından gündeme gelmişti.
Abe'nin suikastindeki şüpheli, sosyal medya paylaşımları ve haber kaynaklarına göre, Birleştirme Kilisesi'nin annesini iflasa sürüklediğini, Abe'nin de kiliseyi özendirdiğini ifade etmişti.
Suikastin ardından LDP üyeleri ile kilisenin arasında uzun süredir devam eden derin bağlantılar olduğu ortaya çıktı.
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