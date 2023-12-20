AİHM'den Ermenistan kararı: Azerbaycan tazminata mahkum edildi
AİHM, 2016 yılında üç Ermeni askerinin öldürülmesine ilişkin kararında Bakü hükümetini maddi tazminat ödemeye mahkum etti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016 yılında bir Azerbaycan askerinin sınırı geçerek üç Ermenistan askerini öldürülmesinin ardından Bakü'nün asker yakınlarına toplamda 32 bin Avro ödemesine hükmetti. Mahkeme, Bakü hükümetinin konuya ilişkin "etkin bir soruşturma yürütemediğini" aktardı.
Arrêts du 19.12.2023https://t.co/p39RyLRuMI#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/bzlGr1BFew— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) December 19, 2023
Sınırda öldürülen Ermenistan askerlerinin ailelerinin başvurusunu karara bağlayan AİHM, Azerbaycan'ın ayrıca masraf ve giderler ile vergiler için 5 bin 560 Avro ödemesi gerektiğini de bildirdi. 29 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, öldürülen askerlerin ikisinin silahsız olduğu belirlenmişti.
Aileler, o sırada devam eden bir çatışma olmadığı için askerlerin "hukuka aykırı bir şekilde öldürüldüklerini" öne sürmüşü.
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