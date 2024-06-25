AİHM'den Rusya kararı: İnsan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğine hükmetti

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:55

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:55

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa’da yargılanıyor.

Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ukrayna’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya aleyhinde açtığı davaya ilişkin kararında Rusya’nın aralarında yaşam hakkı, dini özgürlükler ve ifade özgürlüğünün de yer aldığı alanlarda ihlaller gerçekleştirdiğini tespit etti.

Rusya’nın Kırım’daki insan hakları ihlalleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin birçok maddesini ihlal ettiği belirtilen kararda Rusya, mahkumların Kırım’dan Rusya’ya transfer edilmesiyle aile hayatına saygının ihlal edilmesi, ortadan kaybolan insanlara ilişkin etkili soruşturma eksikliği, gazetecilere yönelik ihlaller ve yasadışı gözaltı işlemlerinden sorumlu tutuldu.

Mahkeme, oybirliğiyle alınan kararda Rusya’nın Kırım Tatarları aleyhindeki insan hakları ihlallerine de yer verdi.

Bu ihlaller arasında yasa dışı gözaltılar, ayrımcı yasalar ve Kırım Tatarlarının özerk temsil ve yürütme organı Milli Meclis’in baskı altına alınması da yer aldı. Karar açıklamasında mahkeme, Kırım Tatarları aleyhindeki eylemlerin sistematik tabiatına dikkat çekerek, Tatarların siyasi tutumları ve kültürel kimlikleri nedeniyle hedef alındığına dikkat çekti.

Rusya’nın Kırım’da Ukraynalı askerler, etnik Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarının yanı sıra gazetecilere yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği ifade edilen kararda Rusya’ya bu ihlalleri gidermesi ve Kırım’da temel hakların müdafaa edilmesi çağrısında bulunuldu.

Ukrayna’da şubat 2022’de başlayan savaşın ardından Avrupa Konseyi’nden ihraç edilen Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de taraf olmaktan çıkmıştı. Buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Rusya’nın ihracından önce meydana gelen olaylara ilişkin hükmetme yetkisi bulunuyor.