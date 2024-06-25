Kuzey Kore-Rusya anlaşmasını hedef aldı: Tarihin akışına aykırı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Rusya ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamasının "tarihin akışına aykırı" olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:49
Kuzey Kore-Rusya anlaşmasını hedef aldı: Tarihin akışına aykırı
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Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Kuzey Kore'nin Rusya ile askeri ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşma imzalamasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını "açıkça ihlal ettiğini" dile getirdi.

Yoon, Kuzey'in Güney Kore'ye gönderdiği "çöp balonlarına" ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki anlaşmaya işaret ederek "Bunlar tarihin akışına aykırı davranışlardan başka bir şey değildir" dedi.

"Ordunun, Kuzey Kore'den gelecek her türlü provokasyona ezici ve kararlı şekilde karşılık vereceğini" aktaran Yoon, Kuzey'i provokasyon ve tehditlerinden, ABD ve aynı değerleri paylaşan diğer ülkelerle oluşturdukları birlik yoluyla caydırma sözü verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.


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