AİHM'e rağmen İtalyan mahkemesi eski kararı onadı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 17:04

Güncelleme: 05.06.2024 - 17:04

İngiliz öğrenci Meredith Kercher'i öldürmek suçundan dört yıl hapis yattıktan sonra 2015 yılında mahkumiyeti iptal edilen Knox, bu olayla ilgili olarak kendisine karşı açılan son davada adını temize çıkarma umuduyla İtalya'ya dönmüştü.

Ancak çarşamba günü Floransa'daki temyiz mahkemesi, Knox'un daha önce Kongolu bar sahibi Patrick Lumumba'yı, Kercher'i öldürmekle suçladığı davada aldığı kararın aynısını verdi.

Mahkemede eşi Christopher Robinson ile birlikte bulunan Knox, karara karşı olan itirazını, İtalya'nın en yüksek mahkemesine götürecek. Knox, daha önce cezaevinde 4 yıl geçirdiği için cezasını çekmiş sayılacak ve hüküm giymeyecek.

Knox’un avukatı Carlo Dalla Vedova, “Amanda çok üzgün... Bu duruşmanın sonucuna göre, 17 yıldır devam eden yargı sürecine bir son nokta koymak istiyordu” diyerek Knox’un hayal kırıklığını dile getirdi.

Şu anda 36 yaşında olan ve sosyal adalet temalı kampanyalar yürüten ve kendi podcast programını sunan Knox, mahkemeden ayrılırken herhangi bir yorum yapmadı.

AİHM, KNOX LEHİNE KARAR VERMİŞTİ

Knox, daha önce İtalyan polisinin, kendisine Lumumba aleyhine yalancı şahitlik etmesi için şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini iddia etmişti.

Mahkemede İtalyanca konuşan Knox, duruşma esnasında “Polis beni 30 yıl hapisle tehdit etti, bir memur bana ‘Unutma, unutma’ diyerek üç kez tokat attı” dedi ve ekledi “Polisin baskısına dayanacak kadar güçlü olmadığım için çok üzgünüm.”

21 yaşındaki Kercher'in, İtalya’nın Perugia kentinde bıçaklanması çok sayıda habere ve hatta kitap ve filmlere konu olmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019 yılında Knox'un sorgulanması sırasında usul hataları yapıldığına hükmetmiş ve İtalya'nın en yüksek mahkemesi geçen yıl iftira davasında yeni bir duruşma yapılmasına karar vermişti. Lumumba ise, 2007 yılında iki hafta tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

'PERUGIA CANAVARI'

Lumumba'nın avukatı Carlo Pacelli, çarşamba günkü duruşmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Patrick, Amanda tarafından suçlandığında, her yerde Perugia canavarı olarak tanındı” dedi ve mahkumiyet kararının onanması gerektiğini sözlerine ekledi. Patrick Lumumba, mahkemeye katılmadı.

Aslen Fildişi Sahili vatandaşı olan Rudy Guede, Kercher'i öldürmek suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kararda adı açıklanmayan diğer suçlularla birlikte hareket ettiği belirtildi. Kendisine 2021 yılında erken tahliye hakkı tanındı.