İtalya'dan ateşkes açıklaması: Bir dönüm noktası olur

Yayınlanma: 04.06.2024 - 08:40

Güncelleme: 04.06.2024 - 08:40

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Birleşmiş Milletlerin (BM) gıdayla ilgili kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile beraber martta başlattıkları "Gazze için Gıda" girişimi çerçevesinde yapılacak yardımların toplandığı Roma yakınlarındaki Nepi kasabasında basına açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yardımların ilk kez yapılacak sevkiyatı öncesinde konuşan Tajani, "Gazze için Gıda" projesinin büyük zorluk yaşayan Filistin halkına yönelik dostluk işareti olduğunu dile getirdi.

Tajani, bu projenin İtalya'nın girişimiyle başladığını, FAO ve WFP'nin desteklediğini ve İsrail ile Filistin’in katkısıyla uygulandığını ifade ederek, "18 ton yardım, konserve gıda, soyulmuş domates, kuskus ve mercimeği, Kızılhaç'ın sağladığı çadırlarla beraber gönderiyoruz" dedi.

Tajani, "Gıda ürünleri, buradan ve diğer toplama merkezlerinden Brindisi'deki üsse götürülecek ve bir uçağa yüklenerek Ürdün'e, oradan da Gazze Şeridi’ne götürülecek. Diğer malzemeler de Mısır üzerinden hızlı şekilde yola çıkarılacak" diye konuştu.

İtalya olarak Filistinli sivillere yardım konusunda büyük dayanışma sergilediklerini anlatan Tajani, daha önce tahsis edilen 20 milyon avroya ek olarak 15 milyon avroluk yeni kalkınma katkısını yakın zamanda açıkladığını söyledi.

Gazze'de ABD'nin 31 Mayıs'ta duyurduğu ateşkes planına da değinen Tajani, şunları kaydetti:

"Umarım bir dönüm noktası olur, her zaman iyimser olmak istiyorum, her gün çalışıyoruz. Umuyorum ki bir an önce ateşkes sağlanır. Aynı zamanda Mısır ve İsrail arasında Refah'ın açılması konusunda bir anlaşmaya varılır ve savaşın mağduru halka mümkün olduğunca çok sayıda yardımın ulaşacağı geçiş noktası sağlanır."

Bir sonraki Avrupa Birliği (AB) Konseyinde İsrail'e yaptırım konusunun gündeme gelmesi ihtimaline de değinen Tajani, "İsrail'e yaptırımdan bahsetmeden önce Batı Şeria'da kuralları ihlal eden yerleşimcilere yaptırım uyguladık. Şimdi durumun ne olduğunu değerlendireceğiz" dedi.

FAO Genel Direktör Yardımcısı Maurizio Martina da törende yaptığı konuşmada, "Gazze için Gıda" girişiminin önemli adım olduğunu ve İtalya sayesinde somutlaştırıldığını kaydetti.