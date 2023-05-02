Ajandası ele geçirildi: Hangi ünlü isimler Epstein’i ziyaret etti?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:32

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:32

Wall Street Journal, 2019 yılında hücresinde intihar ettiği iddia edilen milyarder Jeffrey Epstein’in ajandasına ulaştı. Ajandada yer alan verilere göre bu planlar, Epstein 2008’de cinsel istismar suçuyla hapse girdikten sonra yapıldı. Wall Street Journal, planlanan görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir bilgiye ulaşamadı.

Planlanan görüşmelerin başında Biden yönetimiyle göreve başlamış CIA direktörü William Burns geliyor. Burns, yaptığı açıklamada Epstein ile 10 yıl önce tanıştığını ve sadece devletten uzaklaşıp özel sektörde çalışmak isteyen bir finans uzmanı olarak tanıdığını açıkladı. CIA sözcüsü Tammy Kupperman, “CIA direktörü Burns ile bir ilişkisi yoktu” savunmasında bulundu.

OBAMA’NIN DANIŞMANI DA TAKVİMDE

Ajandada adı geçenlerden biri de Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray danışmanlarından Kathryn Ruemmler’di. Wall Street Journal, Ruemmler’in 2020’de Goldman Sachs’ta avukatlık yapmaya başlamasından önce Epstein’le defalarca görüştüğünü iddia etti. Belgelere göre Ruemmler, Epstein’le birlikte 2015’te Paris’e, 2017’de ise Epstein’in Karayipler’deki özel adasına gitmeyi planladı.

Goldman Sachs yetkilisi iddialara cevap verdi. Şirket sözcüsü, Ruemmler’in Epstein’le iş ilişkisi olduğunu, Epstein’in ona Bill Gates gibi müvekkiller bulduğunu söyledi. Ruemmler’in bahsi geçen gezilere katılmadığının da altını çizdi.

CHOMSKY İLE SİYASET KONUŞMUŞ

Takvimde ismi öne çıkan ünlü profesör Noam Chomsky’nin ise 2015 ve 2016 yılları arasında çeşitli görüşmeler planladığı ortaya çıktı. Chomsky, görüşmelerin siyaset ve akademi üzerine tartışmak için yapıldığını bildirdi. Epstein, bu süre zarfında Chomsky’nin de çalıştığı okul olan MIT’ye 850 bin dolar bağışta bulunduğu iddia edildi. Ancak MIT, bu bağışların cinsel şiddet kurbanlarına yapıldığını söyledi.

Belgede ismi geçen diğer önemli isimlerin arasında özel İsviçre Bankası Edmonde de Rothschild Group CEO’su Ariane de Rothschild, dönemin Starbucks ve FedEx yönetim kurulu üyesi Joshua Cooper Ramo, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Bard College başkanı Leon Botstein var.

Seks ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanmayı bekleyen Jeffrey Epstein, 2019 yılında hücresinde ölü bulunmuştu.