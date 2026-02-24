Akdeniz’de askeri hareketlilik: ABD uçak gemisi bölgeye geldi

ABD Donanması’nın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Souda Körfezi’ne ulaştı.

Reuters görüntülerine göre gemi, derin su limanına demirleyerek yakıt ikmali ve lojistik destek için bölgeye giriş yaptı.

Uçak gemisinin, Orta Doğu’da halihazırda görev yapan USS Abraham Lincoln görev grubuna katılmak üzere ilerlediği bildirildi.

USS Gerald R. Ford’un bölgeye gönderilmesi, ABD ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer programına ilişkin seçenekleri değerlendirirken uçak gemisi görev grubunun doğuya yönlendirilmesi talimatı verdiği belirtiliyor.

Öte yandan ABD ile İran arasında yeni tur nükleer görüşmelerin 26 Şubat’ta Cenevre’de yapılması planlanıyor. Daha önceki müzakerelerde arabulucu rolü üstlenen Umman da görüşmeleri doğruladı.

İKİ NÜKLEER UÇAK GEMİSİ AYNI BÖLGEDE

ABD Donanması’nın en gelişmiş platformlarından biri olarak gösterilen USS Gerald R. Ford, elektromanyetik uçak fırlatma sistemi (EMALS) ile donatılmış durumda.

Gemide F/A-18 Super Hornet, F-35C savaş uçakları, EA-18G elektronik harp jetleri ve E-2D erken uyarı uçakları dahil 60 ila 75 uçak konuşlandırılabiliyor.

Bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle birleşmesi halinde, ABD’nin Orta Doğu’daki deniz gücünün önemli ölçüde artacağı değerlendiriliyor.

ABD Donanması’ndan resmi bir açıklama yapılmasa da askeri uzmanlar, Gerald R. Ford’un Girit’ten Süveyş Kanalı üzerinden Körfez bölgesine geçmesinin beklendiğini belirtiyor.

Souda Körfezi’nde aynı zamanda F-22 Raptor ve F-35 gibi gelişmiş savaş uçaklarının da bulunduğu, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını genişlettiği ifade ediliyor. Açık kaynak uçuş takip verilerine göre son günlerde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait çok sayıda savaş uçağı Orta Doğu’ya sevk edildi.