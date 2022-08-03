Akdeniz’de ortak tatbikat: Mısır ve Yunanistan, deniz eğitimleri gerçekleştirdi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:14

Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Mısır ve Yunanistan’ın Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin diğer ordularla eğitim seviyesini ve uzmanlık alışverişini teşvik etme planı çerçevesinde, iki ülke kuvvetleri kuzey filo bölgesinde (Mısır’ın) deniz eğitimi gerçekleştirdi" denildi.

Tatbikata Mısır’ın "el-Moaz" korvetinin ve Yunanistan’ın "HS Ikaria" çıkarma gemisinin katıldığı belirtilen açıklamada, eğitimin iki donanmanın deneyim alışverişinde bulunmasına ve ortak çıkarlar elde etmek için birbirlerinin yeteneklerinden öğrenmelerine olanak sağladığı ve bölgede deniz güvenliği ve istikrarının korunduğu belirtildi.

Tatbikatın, denizdeki hayati bir hedefin potansiyel tehditlere karşı korunması ve deniz mayınlarının imhası da dahil olmak üzere çeşitli eğitim programlarını kapsadığı ifade edildi.