Akdeniz'in dibinde bulundu, tam 8 bin yaşında!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:26

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:27

Napoli yakınlarındaki ünlü Beyaz Mağara'da 5 ila 8 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir Neolitik gemi enkazının kalıntılarının yanı sıra volkanik camdan imal edilmiş nesneler bulundu.

İtalyan deniz arkeologları, volkan lavının hızla soğumasıyla oluşan parlak, siyah volkanik camdan yapılmış obsidyen nesneleri kurtarmak için Napoli Polis Departmanı ile iş birliği yaptı.

Deniz dibinde bulunan en önemli nesne, yaklaşık 8 kilogram ağırlığında ve 28 x 20 x 15 santimetre ölçülerindeydi. 30 ila 40 metre derinlikte bulunan bu nesnenin işlevinin tam olarak ne olduğu konusu hala araştırılıyor.

"NESNE, İNSAN YAPIMI"

İtalyan basın kaynaklarında yer alan habere göre, yüzeyindeki izler ve oymalar, nesnenin insan eliyle yapıldığını doğruluyor.

Napoli Metropol Bölgesi Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müdürü Mariano Nuzzo, Kasım ayında yaptığı açıklamada, "Deniz dibinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Böylece geminin gövdesi veya gemiye ait diğer materyallerin varlığı da doğrulanabilir" dedi.

Deniz arkeologları, Taş Devri'nden kalma bir gemi enkazı bulursa, bu tür bir keşif tarihte bir ilk olacak.

"YUMUŞAKÇALARA AV OLUYORLAR"

Antik denizcilik üzerine kitaplar yazan araştırmacı Sandro Barucci, Newsweek'e demecinde, "Akdeniz sularında Neolitik bir gemi gövdesinin kalıntıları bugüne kadar hiç bulunmadı. Avrupa kıtasında veya tatlı sularda, göllerde ve nehirlerde Neolitik tekneler bulunmuştu. Ancak Akdeniz'in sıcak ve tuzlu sularında, ahşabı yiyen Teredo navalis adlı yumuşakçalar yaşıyor. Böylece, Akdeniz'e batan tüm ahşap gemiler, bu yumuşakçaların avı oluyor" dedi.

Barucci açıklamalarına şöyle devam etti:

"Eğer tekne hızla kuma gömülüp korunmuşsa, özellikle oyulmuş ağaç gövdesinden yapılmış bir kano ise bazı ahşap parçaları bulmak mümkün olabilir. Ama bu gerçekten çok nadir, hatta benzersiz bir olay olurdu..."

Gövdenin bulunup bulunmayacağı şu anda belirsiz olsa da Nuzzo, deniz dibinde daha detaylı bir keşfin, obsidyen nesnelerin deniz tabanına nasıl yerleştirildiğini açıklayacağını ve aynı zamanda Capri'nin tarih öncesi rolünü de ortaya koyabileceğini söyledi.