Ay'da kalıcı üsler kurulmasının önü açıldı! Çığır açan keşif

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:16

Bilim insanları Ay'ın yüzeyinde su ve hidrojenin nasıl oluştuğunu ve muhafaza edildiğini keşfederek insanları Ay'da kalıcı üsler kurmaya bir adım daha yaklaştırdı.

Gökbilimcilere göre Ay'da yakıt üretmenin ve kullanmanın yollarını bulmak, insanoğlunun uzay keşiflerinin geleceği için kilit önem taşıyor.

HİDROJEN, AY YÜZEYİNDE DAHA DEVAMLI KALICI TESİSLER KURULDUĞUNDA KAYNAK OLACAK

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Ay'ın yüzeyindeki su ve hidrojen, gelecekteki Ay üsleri ve daha uzun menzilli uzay keşifleri için potansiyel bir hayati kaynak. Ay'daki bu kilit kaynakların etkili kullanımı, regolit diye de adlandırılan Ay toprağında suyun nerede ve nasıl oluştuğuyla birlikte nasıl muhafaza edildiğinin daha iyi anlaşılmasına bağlı.

ABD Donanma Araştırma Laboratuvarı'ndan (NRL) çalışmanın ortak yazarı Katherine D. Burgess, "Hidrojen, Ay yüzeyinde daha devamlı ya da kalıcı tesisler kurulduğunda doğrudan kullanılabilecek bir kaynak olma potansiyeline sahip" dedi.

Dr. Burgess, "Ay'a gitmeden önce kaynakların yerini tespit etmek ve bunları nasıl toplayacağımızı anlamak, uzay keşiflerimiz için inanılmaz değerli olacak" diye belirtti.

Günümüze kadar bilim insanları güneş rüzgarlarından gelen hidrojenin regolitle etkileşime girerek Ay'da su oluşturabildiğini tespit etmişlerdi.

Ancak araştırmacılar, bu suyun regolitteki diğer minerallerin içeriğine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı şekilde oluştuğunu ve muhafaza edildiğini söyledi.

Communications Earth & Environment adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmada Apollo projesinden toplanan Ay toprağı örneklerini değerlendirmek için mikroskopi teknikleri kullanıldı. Bilim insanları güneş rüzgarından kaynaklanan hidrojenin Ay toprağındaki kalsiyum-fosfat mineralleri içindeki küçük boşluklarda yoğunlaştığını tespit etti.

Dr Burgess, "Bilim insanları ilk kez Ay örneklerindeki kesecikler içinde hidrojen taşıyan türlerin tespit edildiğini ispatladı" dedi.

Araştırma, Ay toprağının güneş rüzgarıyla ayrışmasının Ay'da hidrojen oluşturabileceğini ve hapsedebileceğini ortaya koydu ve bazı mineraller içeren regolit tanelerinin potansiyel yakıt kaynakları olabileceğini gösterdi.

Bu bulgu, Ay'da hidrojen ve su yakıtının daha yoğun olabileceği potansiyel yerlerin araştırılmasına yardımcı olabilir.

Dr Burgess, "NRL'deki aynı ekip, Ay örneklerinde helyumu tespit etmek için en son teknikleri daha önce kullandı ve diğer araştırmacılar diğer gezegen örneklerinde su buldu; ancak bu, Ay örneklerinde asıl yerinde hidrojeni gösteren ilk yayındır" dedi.