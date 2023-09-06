Akropolis'e yeni bilet sistemi ve ziyaretçi sınırı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:07

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:09

Yunan hükümeti, UNESCO Dünya Mirası olan Akropolis için zaman ayarlı bilet sistemi getirdi ve ziyaretçi sayısını ise en fazla 20 bin kişi olacak şekilde sınırlandırdı.

Atina Yürüyüş Turları CEO'su ve kurucu ortağı Ioannis Giannakakis, sistemin başarılı olduğunu, ancak uygulamadaki ilk gününde zorluklar yaşandığını söyledi. Giannakakis, insanların değişiklikten habersiz olarak siteye geldiklerini ve ellerinde başka web sitelerinden önceden satın aldıkları biletlerin bulunduğunu söyledi.

Giannakakis, Akropolis'e gelen ziyaretçilerin sınırlandırılmasına ilişkin görüşmelerin pandemiden önce başladığını ancak turizmin 2020'de düşüşe geçmesiyle askıya alındığını belirtti.

Kathimerini'de yer alan habere göre, e-bilet satışının yapıldığı internet sitesindeki yeni bilet fiyatlarının, önceki fiyatlarla aynı olduğu görüldü. İnternet sitesinde ayrıca, genel giriş için 20 euro (ortalama 575 TL), 6-25 yaş arası AB vatandaşı olmayanlar ve 65 yaş üstü AB yaşlıları için 10 euro (ortalama 287 TL). Biletler 5 yaşından küçükler ve 25 yaşına kadar olan AB vatandaşları için ücretsiz olduğu bilgisi yer aldı.

Akropolis'i ziyaret etmek isteyen kişilerin artık önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Ziyaretçiler alana vardıklarında biletlerindeki QR kodunu taratacak ve kendilerine ayrılan zaman aralığında giriş yapabilecekler.