Evde besledikleri yılanlarla geçiniyorlar

Abdurrahman, bölgede yılan yağından gelir elde eden ilk çift olduklarını belirterek, “Bu hayvanları evimde besliyorum. Hiçbir tehlikeleri yok. Sağlıklı bir şekilde yağ üretsinler diye onlara taze yiyecek veriyoruz. Özellikle tavuk göğsü gibi" diye konuştu.