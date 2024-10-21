'Aksa Tufanı' saldırısında sağ olarak kurtulmuştu: Doğum gününde intihar etti

Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:31

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:31

Hamas'ın, 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik “Aksa Tufanı” saldırısında, Supernova müzik festivalinde sağ kurtulan 22 yaşındaki Shirel Golan, “travma sonrası stres bozukluğu” nedeniyle doğum gününde evinde intihar ettiği bildirildi.

Ailesi, Golan'ın saldırıdan sağ kurtulmasından bu yana “yaşadığı travma sonrası semptomlardan muzdarip olduğunu, bu semptomlar arasında kopma ve içe kapanma olduğunu ve iki kez hastaneye kaldırıldığını” söyledi.

İsrail basınına konuşan kardeşi Eyal Golan, şunları söyledi:

“Kendini geri çekme ve arkadaşlarından uzaklaşma gibi travma sonrası stres belirtileri gösterdiğini gördüm. Ondan kendine dikkat etmesini istedim. Devletten herhangi bir yardım almadığını söyledi. Sadece (Nova Kabilesi Toplum Derneği'nden) yardım aldığını söyledi. Eğer devlet onunla ilgilenseydi, bunların hiçbiri olmazdı.”

Israel Hayom ve Ynet'in haberlerine göre, İsrail Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin iddialarını reddederek, Golan'ın “7 Ekim'den sonra sosyal yardım sisteminde tanındığını ve tedavi gördüğünü” söyledi.