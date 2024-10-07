ABD'den 'Aksa Tufanı' açıklaması: 'Karanlık bir gün olarak hatırlanacak'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:42

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:42

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamas'ın İsrail'e yönelik “Aksa Tufanı” saldırısının birinci yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Joe Biden, “Bu ciddi yıl dönümünde, 7 Ekim saldırılarının tarifsiz vahşetinin yanı sıra o gün çalınan hayatların güzelliğine de tanıklık edelim” dedi.

Her gün, halen esir bulunan 100'den fazla rehineyi ve onların ailelerini düşündüğünü söyleyen Biden, yönetiminin “kalan tüm rehineleri sağ salim evlerine getirene kadar asla pes etmeyeceği” sözünü verdi.

Biden, “Tarihin, 7 Ekim'i Filistin halkı için karanlık bir gün olarak hatırlayacağını” da sözlerine ekledi.

Kamal Harris ise, “Masum insanların acılarına son verecek bir rehine ve ateşkes anlaşmasının zamanı çoktan geldi de geçiyor. Filistin halkının haysiyet, özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirebilmesi için her zaman mücadele edeceğim” açıklamasında bulundu.