Aktivistler, Kosova Başbakan Yardımcısına saldırdı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 08:28

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 08:29

PSD tarafından yayınlanan saldırı görüntülerinde, Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi'ye fırlatılan pastada Kosova'nın anlaşmadaki yükümlülüğü olan, ülkede "Sırp Belediyeler Birliği" kurmaya gönderme yapılarak, "Birlik kutlu olsun!" yazdığı görüldü.

PSD Genel Başkanı Dardan Molliqaj, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik için pasta ve milkshake. (Anlaşmayı) Kabul edenler sevinsinler diye! Ancak biz, Kosova vatandaşları olarak buna karşı çıkacağız ve kitlesel olarak istifalarını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı protesto etmek için PSD tarafından 25 Mart Cumartesi günü geniş katılımlı gösteri düzenleneceği açıklandı.

Saldırıyla ilgili Kosova hükümeti veya polisinden bir açıklama yapılmadı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 18 Mart'ta Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmış ancak anlaşma metnini imzalamamıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde özyönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Taraflardan ayrıca iki ülke arasında 2011'de başlayan diyalog sürecinde anlaşmaya varılmış ancak uygulamaya konulamamış tüm maddelerin uygulanması talep ediliyor.